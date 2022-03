Navigli, due palazzine del comune saranno destinate ai giovani

Due palazzine di ripa Ticinese 85-87 sono state messe a bando dal comune di Milano: saranno concesse per dodici anni ad associazioni, onlus, fondazioni o cooperative sociali per iniziative sociali, culturali, educative, formative, ricreative, di aggregazione destinate soprattutto ai giovani. La base d'asta è di 15.401 euro all'anno, cioè il valore di mercato con la riduzione del canone del 70 per cento prevista per le concessioni per scopi sociali.

La ristrutturazione dei due edifici, costata un milione di euro, è stata completata durante la pandemia con gli oneri di urbanizzazione del Piano Integrato di intervento Barsanti-Autari-Ripa di Porta Ticinese, progetto con cui nella zona sono stati realizzati 90 alloggi. Alle due palazzine, di due piani fuori terra e una superficie in pianta di 90 e 135 metri quadri, sono stati rifatti le coperture e tutti i solai in legno, rinforzate le murature, cambiati gli impianti, installate pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, recuperati i pavimenti decorati e un interrato con volta a mattoni, tipici dell’epoca.

Al futuro concessionario Palazzo Marino chiede di farne un luogo di incontro, cultura e ricreazione alternativo alla movida che anima la zona, con due vincoli: la conservazione dell’area esterna pertinenziale di 662 metri quadri e l’uso di non più del 25% degli spazi per attività a reddito, per la sostenibilità economica del progetto.