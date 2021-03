Nuovi spazi per i giovani: a bando due palazzine in Ripa Ticinese a Milano

Un bando del Comune per la concessione di due palazzine recentemente ristrutturate in Ripa di Porta Ticinese 85/87, a cui potranno partecipare associazioni senza scopo di lucro, onlus, cooperative sociali, fondazioni con finalità sociali, culturali ed educative, associazioni sportive dilettantistiche, per attività socio-culturali e ricreative rivolte in particolare ai giovani.

Si tratta di palazzine a due piani per un totale di circa 500 metri quadrati oltre ad un'area esterna di pertinenza di 662 metri quadrati, nell'ambito del Programma integrato di intervento "Barsanti-Autari-Ripa di Porta Ticinese 85-87", una superficie di 16 mila metri quadrati confinante col parco Baden Powell che, tra l'altro, prevedeva appunto il recupero dei due edifici.

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare una proposta progettuale con un piano di attività e di iniziative sociali, culturali, educative, formative, ricreative, di aggregazione, comunque nel campo del tempo libero. Le palazzine concesse in uso potranno essere destinate in parte (per non più del 25% dello spazio aperto e della superficie complessiva degli immobili) a funzioni complementari come aree conviviali, piccole attività commerciali e artigianali, che contribuiscano alla sostenibilità economica dell’iniziativa. Quanto all’offerta economica, dovrà essere in aumento rispetto al canone annuo a base d’asta calcolato sulla base dei valori di mercato e abbattuto del 70%, trattandosi di soggetti no profit.

Nuove possibilità di aggregazione

«Vogliamo che questi spazi vengano destinati ad attività dedicate ai giovani, anche perché il nostro intento è quello di ridurre l’impatto della "movida" sulla Darsena e, spingendola più in là, diluirne l’effetto su quella limitata zona. Ed è insieme quello di diversificare l’offerta per il tempo libero dei nostri ragazzi, in modo che si arricchisca anche di altre possibilità di aggregazione e di attività, oltre ai tradizionali locali serali e notturni», ha commentato l'assessore alle politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti annunciando la gara pubblica.