Il palazzo di Milano che si produce energia da solo

A Milano si torna a costruire uffici nonostante lo smartworking sia diventato un fenomeno più che concreto. Davanti ai padiglioni 3 e 4 di FieraMilanoCity, nell'area di via Scarampo in cui attualmente si trova un parcheggio, verrà costruita la sede milanese di Bff banking group, multinazionale della finanza. Nella giornata di mercoledì 2 febbraio la società ha firmato l’accordo per l’acquisto e lo sviluppo del lotto (circa 3mila metri quadri) di proprietà di Fondazione Fiera Milano.

L'edificio, 5 piani per un totale di 7mila metri quadrati di superficie lorda, è stato progettato dagli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi di Obr e sarà completato entro il primo semestre del 2024, secondo quanto comunicato dalla società. L'headquarter accoglierà tutti gli oltre 500 dipendenti che oggi lavorano nella sede di via Domenichino a Milano (zona Amendola).

Il nuovo palazzo sarà racchiuso all'interno di un "cubo" e sormontato da una specie di vela, un tappeto energetico con 2.600 metri quadri di pannelli fotovoltaici in grado di produrre 360 megawatt ora; una sorta di generatore in grado di soddisfare il fabbisogno energetico degli uffici. Il nuovo palazzo, inoltre, otterrà la certificazione Leed platinum.

Uffici ma anche un museo. All'interno di "Casa Bff", questo il nome della struttura, verrà ricavata un'area museale dedicata alle opere d’arte contemporanea italiana che la banca ha collezionato a partire dagli anni Ottanta e che oggi è interessata da una mostra itinerante in Europa: "Art factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art"

"L’accordo raggiunto con Bff ci permette di proseguire quell’operazione di riqualificazione di una delle aree più prestigiose della nostra città iniziata nel 2006 con la vendita di parte del terreno occupato dalla Fiera - ha spiegato Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano -. Un’operazione che in pochi anni ha trasformato questo quadrante di Milano in uno dei più iconici a livello mondiale e alla quale hanno lavorato alcuni tra i nomi più prestigiosi del panorama architettonico e finanziario internazionale".

Bff banking group: chi è e cosa fa

Bff banking group è una multinazionale specializzata nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nei securities services e nei servizi di pagamento. Il gruppo è attivo in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. La società è quotata alla borsa di Milano; nel 2020 ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di 97,6 milioni di euro, con un coefficiente Cet1 di gruppo, a fine settembre 2021, pari al 18,5%.