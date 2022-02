Il palazzo di Milano venduto a 58 milioni di euro

C'è la firma, milionaria. La società immobiliare Coima res ha acquistato il palazzo di via Pirelli 32 a Milano per 58,2 milioni di euro. L'immobile, ha fatto sapere l'azienda in una nota, "verrà ceduto da Effepi Real Estate, fondo di investimento immobiliare le cui quote sono detenute interamente dal fondo pensione Unicredit e gestito da Generali Real Estate. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del primo trimestre del 2022".

Pirelli 32 è un edificio di 13 piani con superficie di 7.400 metri quadrati "posizionato lungo l’asse Est-Ovest che collega le due stazioni dell’alta velocità di Milano Centrale e Milano Garibaldi, all’interno del quadrante di Porta Nuova". Lo sviluppo dell’immobile, che ospita uffici, prevede un piano di investimenti di oltre 30 milioni, "con obiettivi di sostanziale contribuzione alla mitigazione del cambiamento climatico".

Sulla base dei canoni netti attesi dopo il riposizionamento, il rendimento stabilizzato netto stimato di Pirelli 32 sarebbe sopra il 5%, stando alle stime di Coima, che con questa nuova operazione ha una "esposizione su Milano Porta Nuova del 61% del portafoglio, con una superficie maggiore di 72.000 metri quadrati suddivisa tra 8 immobili".

Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima res, ha spiegato che “l'acquisizione di Pirelli 32 è in linea con la strategia di incrementare l’esposizione su Milano Porta Nuova, che si sta consolidando come il principale campus urbano post covid. Le caratteristiche del progetto sono coerenti con l’esperienza di Coima nella creazione di valore mediante il riposizionamento degli immobili” con la “creazione di valore aggiunto diretto, indiretto e indotto per il solo comparto delle costruzioni di oltre 1,5 miliardi di euro e più di 8mila posti di lavoro nei prossimi anni".