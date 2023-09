Maxi terrazze e uffici: così rinasce l'ex sede della Isotta Fraschini

La struttura interna verrà rinforzata e rimarrà pressoché la stessa, ma il palazzo cambierà forma. Radicalmente. Sono le caratteristiche del progetto Ivory di Coima e Piuarch che cambierà il volto dell'edificio al civico 12 di Piazza Zavattari a Milano, un tempo sede della Isotta Fraschini e che presto accoglierà uffici e negozi.

L'intervento riguarderà una superficie di 14mila metri quadri su 12 piani fuori terra, con circa 1.400 mq di terrazze panoramiche. Il progetto firmato da Piuarch mira a valorizzare la verticalità dell’edificio attraverso il recupero di alcuni elementi architettonici della struttura originale, che viene mantenuta, alleggerita e ampliata grazie all’integrazione di una seconda maglia di pilastri, creando ampie balconate e terrazze ogni due piani, fruibili come vere e proprie estensioni all’aperto degli uffici. Questa "doppia pelle" conferisce all’edificio un’estetica contemporanea, con ampie vetrate incastonate tra elementi metallici e linee verticali che slanciano l’intera struttura. Le diverse altezze della facciata, l’alternanza delle logge e il gioco di riflessi fra le vetrate donano movimento e dinamicità al progetto architettonico. Gli spazi all’aperto, che si sviluppano per tutta la verticalità e che culminano nelle due grandi terrazze verdi all’ottavo e al decimo piano, consolidano il rapporto tra paesaggio e architettura.

Bello da vedere, ma non solo. Il nuovo centro direzionale tra San Siro e Citylife sarà anche decisamente più sostenibile dal punto di vista ambientale. Oltre il 65% del fabbisogno è coperto da fonti rinnovabili, grazie all’installazione di un impianto geotermico per la climatizzazione e di un impianto fotovoltaico in copertura. Inoltre, il progetto prevede l’installazione di un particolare sistema di ventilazione per migliorare la qualità dell’aria negli spazi di lavoro e si propone di contenere gli sprechi di acqua, tramite il riutilizzo per fini irrigui e l’adozione di strategie di efficientemento. Infine, l’edificio presenta un impianto di condizionamento dell’aria che sfrutta la tecnologia delle travi fredde per uffici e spazi comuni e si serve di un sistema di raffreddamento che basa il suo funzionamento unicamente sulla differenza di temperatura tra interno ed esterno, senza necessità di energia elettrica ("Free cooling").

"La riqualificazione di questo edificio in Piazzale Zavattari 12 risponde alla strategia value-added del nostro Fondo Odissea, che mira alla rigenerazione di edifici al fine di realizzare prodotti di nuova generazione che garantiscano i più alti standard di sostenibilità e di comfort per gli utilizzatori - ha spiegato Matteo Ravà, head of fund and asset management, Coima -. Ivory è un edificio localizzato in un’area altamente connessa alla rete del trasporto pubblico e privato che si avvia a diventare un nodo nevralgico della città di Milano, ed è stato concepito in modo sinergico rispetto ai progetti di riqualificazione presenti in zona. Il progetto conferma la strategia di Coima finalizzata al riuso edilizio, che negli ultimi 12 mesi ha portato al completamento di progetti per più di 50.000 mq con investimenti per oltre 400 milioni di euro, e che prevede ulteriori interventi per 140.000 mq e un valore di investimento di circa 1 miliardo di euro".