Nel carcere Beccaria di Milano è stata aperta una palestra

Un regalo di Natale. Un modo per dimostrare ai ragazzi che "il cambiamento non solo è possibile, ma che è nelle loro mani". Lunedì è stata inaugurata nel carcere minorile Beccaria di Milano la nuova palestra dedicata ai giovani che si trovano reclusi nell'istituto.

Il taglio del nastro è arrivato dopo i lavori di ristrutturazione sostenuti e realizzati dalla fondazione Francesca Rava e ha visto la partecipazione delle madrine e volontarie della Fondazione, Paola Turci e Martina Colombari insieme al campione di calcio, Billy Costacurta, che ha calciato dei rigori con i ragazzi.

"Questa importante donazione rientra nel più ampio progetto Palla al Centro, nato nell’ambito dell’accordo istituzionale di collaborazione sottoscritto dalla fondazione Francesca Rava con il tribunale per i minorenni di Milano e il centro giustizia minorile per la Lombardia. Gli obiettivi del progetto sono la realizzazione di percorsi concreti di formazione e il trasferimento di competenze in vista del futuro reinserimento sociale e lavorativo dei ragazzi del Beccaria e quello di sensibilizzare la comunità educante sul tema del disagio giovanile in un'ottica di prevenzione, abbattimento dei pregiudizi, contrasto all'isolamento e alla stigmatizzazione sociale dei ragazzi entrati nel circuito penale", hanno spiegato dalla fondazione sottolineando che per questo "la palestra è un dono simbolico di Natale, di rinascita e speranza per questi ragazzi".

“Ringrazio di cuore la fondazione Francesca Rava per l'energia e l'impegno profuso nella realizzazione di questo progetto che ha consentito, in tempi record, di restituire all'istituto penale minorile Cesare Beccaria la palestra destinata ai giovani detenuti. È un esempio di collaborazione pubblico privato che mira a rendere più efficace l'intervento educativo nei confronti dei ragazzi presenti in istituto. Finalmente i nostri giovani avranno uno spazio grande da utilizzare per le attività sportive, così importanti per la salute mentale e fisica delle persone e ancor più per coloro che si trovano in età evolutiva", ha rimarcato Cosima Buccoliero, direttrice dell'istuto.

"L’inaugurazione di questa bellissima palestra testimonia come sia possibile, seppur in un periodo così complesso di pandemia, dare segni concreti e tangibili di attenzione nei confronti dei ragazzi detenuti al Beccaria, rafforzando il ponte tra il “dentro” e il “fuori”, per creare un modello di “carcere aperto”. Sono grata alla Fondazione Francesca Rava per il suo costante impegno in tal senso, grazie all'importante Accordo istituzionale di collaborazione sottoscritto con il Tribunale per i Minorenni di Milano e il Centro Giustizia Minorile per la Lombardia, che si è concretizzato in tante opportunità di rinascita e riscatto per questi giovani", le ha fatto eco Maria Carlo Gatto, presidente del tribunale per i minorenni di Milano.



Grande soddisfazione anche nelle parole di Mariavittoria Rava, presidente della fondazione: “Siamo felici e onorati di essere insieme ai ragazzi del Beccaria e di aver ristrutturato per loro questa palestra, che è soprattutto uno spazio di aggregazione e socialità nel segno dello sport. È il nostro dono speciale di Natale che dedichiamo con tutto il cuore a questi giovani in segno di speranza e ripartenza, che condividiamo anche con le istituzioni e con le nostre madrine e volontarie Paola Turci e Martina Colombari. Grazie al progetto Palla al Centro abbiamo la possibilità di scendere concretamente in campo con tante attività svolte insieme ai ragazzi del Beccaria e puntiamo sempre più alla formazione e al trasferimento di skills pratici e teorici, che possano arricchire il curriculum dei ragazzi nel tempo sospeso della pena o - ha concluso - durante la detenzione".