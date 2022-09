La protesta con un pallone aerostatico gigante a Milano

Protesta pacifica degli attivisti e attiviste di Greenpeace di fronte ai padiglioni della Fiera di Milano, dove è stato alzato un grande pallone aerostatico a forma di pianeta Terra con le scritte 'Gas is greenwashing' e 'End fossil fuels now!', contro l'inaugurazione di Gastech, il più importante incontro mondiale delle aziende del gas, del Gnl e dell'idrogeno.

In contemporanea, lungo il corridoio della metropolitana che porta all'ingresso di Gastech, - spiegano gli attivisti - sono stati affissi decine di manifesti contro l'industria del gas e del petrolio. "Abbiamo interrotto l’inaugurazione della più importante fiera del gas per mostrare l’inferno climatico che si nasconde sotto il greenwashing", hanno scritto sui social di Greenpeace, dove hanno fatto una diretta per mostrare parte della manifestazione.