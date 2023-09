Cencellato il murlaes su Mancini, Palombo: "Non sono io a censurarmi"

Berlusconi, Angelina Jolie, i Simpson, e poi quello considerato scandaloso che ritraeva Giorgia Meloni ed Elly Schlein incinte e nude. L’ultimo è ritrae (anzi ritraeva) Roberto Mancini, Ronaldo, Neymar e il principe Bin Salman con palloni da calcio insanguinati. Sono i murales di AleXsandro Palombo, l’artista che con i suoi disegni vuole farsi portavoce di discriminazioni e ingiustizie. L’opera su Mancini, apparsa allo stadio San Siro, è durata 24 ore per poi essere cancellata. E non si tratta del primo murales che viene censurato. L’artista risponde a chi lo accusa di auto cancellare le proprie opere per fare hype: “Chi ha cancellato i murales a San Siro è stato distratto perché ha dimenticato di rimuovere anche gli altri quattro ancora visibili a un centinaio di metri più avanti. È evidente che non sanno fare bene il loro lavoro”.

L'accusa di sportwashing

A scatenare la polemica, questa volta, il ruolo dell’Arabia Saudita nel mondo del calcio. Tanto più con la dipartita di Mancini dalla nazionale italiana alla volta di quella saudita. Le opere sono apparse in occasione della partita tra Milan e Newcastle, e non a caso. Il club inglese, infatti, è nelle mani del principe Bin Salman e la prima partita di Mancini come tecnico dell’Arabia Saudita è stata giocata nella cittadina britannica. “Attraverso il fondo sovrano presieduto da Bin Salman stanno facendo incetta di star del calcio globale come Ronaldo, Neymar e molti altri per comprare la loro reputazione e la considerazione del loro pubblico e così distogliere l'attenzione dal problema delle costanti violazioni dei diritti umani e dai crimini perpetrati da Bin Salman in Arabia Saudita”, spiega AleXsandro Palombo che definisce il comportamento del principe sportwashing.

“Forse, in tanti, vedendo il nuovo video promozionale rilasciato dalla federcalcio dell'Arabia Saudita con protagonista Roberto Mancini fresco dell'incarico avuto come ct della loro nazionale, hanno dimenticato la gravità di queste cose?”, afferma l’artista riferendosi alla repressione della libertà d’espressione e all’oppressione della libertà delle donne nei paesi arabi.

L’obiettivo di Palombo è ribaltare la narrazione patinata e attrattiva del regime di Bin Salman per non lasciargli campo libero e ricordare alla gente chi è, fare in modo che non si assopiscano le coscienze “Possiamo decidere se tirare un calcio al pallone dei diritti o al pallone della dittatura”. Ma perché, quindi, viene sempre censurato? “Perché faccio arte senza compromessi e non opere per compiacere qualcuno. Non sono in vendita”.