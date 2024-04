I due nuovi supermercati che aprono a Milano

Due nuovi supermercati targati Pam Panorama hanno aperto all'ombra della Madonnina. In via Tartini 3, nel cuore di Dergano, alza il sipario un Pam City, mentre nella centralissima via Medici 10 spunta un Pam Local.

Il punto di vendita di Dergano sarà aperto dalle 8 alle 21 da lunedì al sabato e dalle 9 alle 21 alla domanica. Lo store si sviluppa su 407 metri quadrati con 5 casse servite e il servizio di consegna della spesa a domicilio. Il supermercato ha un reparto pane fresco e la gastronomia che strizza l'occhio alla tradizione culinaria milanese.

Spostandosi in via Medici si trova il nuovo Pam Local, un format conosciuto e apprezzato dai milanesi. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato 8-22 dal lunedì al sabato e 9-22 alla domenica. Qui non manca il Food to Go, soluzioni pratiche e convenienti per pasti veloci in confezioni monoporzione per un pasto frugale in pausa pranzo o per chi torna a casa tardi, ma prestando sempre attenzione agli sprechi. Anche per questo punto di vendita l'insegna offre il servizio di consegna della spesa a casa.