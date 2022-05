Il comune che ha realizzato la "panchina europea"

Una panchina giallo-blu per festeggiare l'Europa con i colori che, tradizionalmente, identificano l'Unione europea. L'iniziativa è del comune di Corsico, nell'hinterland sud-ovest milanese, che ha voluto omaggiare il continente con una speciale iniziativa in vista della giornata europea del 9 maggio, che quest'anno cade di lunedì.

La 'panchina europea' è stata dipinta dai giovani allievi del corso di pittura del gruppo artistico culturale della cittadina, per "diffondere i valori della pace e dell'unità", come si legge in una nota ufficiale. Sulla panchina si legge lo slogan "uniti è più bello".

Sabato 7 maggio la panchina, posizionata nella centrale via Cavour, verrà inaugurata. L'appuntamento è alle 10.30. Oltre ai ragazzi e alle ragazze che l'hanno dipinta, parteciperanno il sindaco di Corsico Stefano Ventura e la parlamentare europea Irene Tinagli. Sarà presente anche il corpo musicale della Città di Corsico.