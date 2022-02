Una panchina blu per le donne afghane: la proposta

Il municipio 5 di Milano (Vigentino, Gratosoglio e Chiaravalle) discuterà la proposta d'installare una panchina di colore blu dedicata alle donne afghane, vittime del ritorno dei talebani nel Paese ad agosto 2021. La proposta è contenuta in una mozione con primo firmatario il consigliere municipale della Lega Filippo De Bellis, a cui hanno aggiunto la loro firma i suoi colleghi di centrodestra (Fratelli d'Italia e Forza Italia), ma non quelli di centrosinistra al governo del municipio.

"Recentemente la Norvegia ha ricevuto i rappresentanti dei talebani per discutere di diritti umani in Afghanistan, così legittimando in modo inaccettabile quel regime", ha spiegato De Bellis intervenendo in aula consigliare. La panchina blu, scelta con il 'classico' colore del velo imposto alle donne dai talebani, vorrebbe richiamare l'attenzione sulla sofferenza e la condizione delle donne in Afghanistan che, a pochi mesi dal ritorno del regime talebano, sono tornate a non poter studiare e lavorare liberamente.