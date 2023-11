La panchina rossa di Regione Lombardia in piazza Aulenti

Una panchina rossa è stata posizionata in piazza Gae Aulenti a Milano, uno dei principali luoghi di passaggio in città per residenti, lavoratori e turisti. L'iniziativa è del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

La panchina è stata messa all'ingresso degli Ibm Studios in occasione della seconda giornata del Lombardia World Summit, l'evento organizzato dalla Regione per dibattere del ruolo della Lombardia su scala internazionale.

"Un segnale doveroso e importante", ha commentato Fontana, "in vista della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne di domani", riferendosi al 25 novembre.