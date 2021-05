Ddl Zan, attese 3.500 persone all'Arco. La "volata" di Fedez e le panchine arcobaleno a NoLo

Le panchine sono state dipinte in piazza Morbegno dopo l'approvazione di una mozione in tal senso in Municipio 2. C'era anche il deputato del Pd Zan, autore del progetto di legge

E' il sabato dedicato (anche) al ddl Zan, il progetto di legge con cui si vorrebbero introdurre nel codice penale aggravanti su discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Un progetto bloccato al Senato e il cui iter parlamentare sembra tutt'altro che in discesa.

A tirare la "volata" alla manifestazione milanese, venerdì 7 maggio, anche Fedez: l'artista ha postato su Instagram la locandina della manifestazione prevista per sabato 8 a Milano, all'Arco della Pace, a cui parteciperà anche il promotore del ddl, il deputato del Pd Alessandro Zan. I Sentinelli, che hanno organizzato la manifestazione, attendono almeno 3.500 persone, che resteranno opportunamente distanziate grazie all'ampio spazio disponibile all'Arco.

Il titolo della manifestazione è "Tempo scaduto". Sul palco, tra gli altri, si altereranno alcuni artisti tra cui Malika Ayane, Paola Turci, i Coma Cose, Gaia e Lella Costa.

Intanto, in piazza Morbegno a NoLo, sono state inaugurate due panchine arcobaleno, alla presenza di Zan. "Crediamo - ha detto Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd - nella necessità di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione sociale e non abbiamo paura di estendere diritti". L'iniziativa ha origine da una mozione promossa da Davide Bassani, consigliere del Pd in Municipio 2, e approvata a settembre 2020 dal "parlamentino" di Greco, Loreto, viale Monza e via Padova.