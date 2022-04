A Milano saranno create le panchine tricolore

Panchine con il tricolore della bandiera italiana in giro per Milano. Il via libera è arrivato giovedì sera, quando il consiglio comunale meneghino ha votato a favore di una mozione presentata da Francesco Rocca, consigliere di Fratelli d'Italia.

"Soddisfatto per l’approvazione della nostra mozione che chiede la realizzazione di panchine tricolori a Milano. Dopo le panchine di rosse, blu, arcobaleno e gialle, ora le realtà del territorio, in particolare comitati di quartiere, associazioni e scuole, possono realizzare e mantenere una panchina tricolore chiedendo il nulla osta al Tecnico del Verde del Municipio di riferimento", ha spiegato Rocca, primo firmatario della mozione, sostenuta da tutti i compagni di partito.

"La nostra bandiera è il simbolo dell'unità nazionale e della Repubblica, il Tricolore è il simbolo del popolo italiano che trova la sua identità nei principi di fratellanza, uguaglianza, giustizia e libertà. Autentico segno di unità e integrazione. La realizzazione di una panchina tricolore - ha concluso il consigliere milanese - inoltre genera momenti di socialità e comunità nei quartieri".