Il pandoro di Chiara Ferragni viene venduto a 599 euro

Da 9 a 599 euro, anche se scaduto. Si è gonfiato il prezzo del pandoro di Chiara Ferragni che nelle ultime ore, contemporaneamente all'ingigantirsi del caso mediatico, è apparso su alcune piattaforme online a prezzi stellari, come appurato da MilanoToday.it.

Martina da Milano su Subito vende il dolce sfornato per Natale 2022 (e scaduto nel corso del 2023) a 250 euro. La venditrice, tuttavia, precisa che è un oggetto "Immacolato, mai aperto". Un affare per collezionisti, insomma. Volendo, sempre sullo stesso marketplace, si possono risparmiare 100 euro sull'unghia optando per l'offerta di Maria Luisa da Como che propone in vendita il pandoro a 150 euro. Non si può giocare sul prezzo dato che l'oggetto è nuovo "No perditempo. No scambi", precisa.

Su Ebay si trovano gli stessi pandori ma i prezzi variano, la forbice si allarga dai 20 fino a oltre 500 euro. È il caso di Luigi che vende il dolce con lo zucchero a velo rosa con una base d'asta di 599 euro, ma per essere sicuri di accaparrarselo con l'opzione "Compralo subito" bisogna mettere sul piatto ben 840 euro. Prezzi gonfiati ma non c'è la coda per comprare l'oggetto: quest'ultima inserzione non ha totalizzato offerte e nelle ultime 24 ore è stata visualizzata da solo una persona.

Nel frattempo Chiara Ferragni, tornata nei giorni scorsi a pubblicare su Instagram, resta nel tritacarne mediatico. Nelle scorse ore l'imprenditrice digitale è stata indagata per truffa aggravata insieme a Alessandra Balocco, amministratrice delegata e presidente dell'omonimo gruppo dolciario. A deciderlo è stato il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco. L'influencer sarà tra le persone che verranno ascoltate in procura a Milano.

L'influencer ha affidato a una nota la sua prima risposta. "Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell'attività della magistratura - ha detto Ferragni - e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile".

"Sono profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero", ha concluso la 36enne.