A Milano torna il panettone sospeso: dove comprarlo

Un gesto gentile per rendere più dolci le feste a chi è in difficoltà. Anche quest’anno (fino al 19 dicembre) in 14 pasticcerie di Milano si potrà lasciare un panettone "in sospeso" per consentire a chi non ha la possibilità di comprarne uno artigianale di celebrare il Natale con il Re dei dolci.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Milano, si ispira chiaramente alla tradizione partenopea del "caffè sospeso". Per ogni panettone lasciato"in sospeso", le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione effettiva. Alla vigilia di Natale tutti i "panettoni sospesi" verranno consegnati a diverse realtà che a Milano aiutano le persone in difficoltà: casa dell'accoglienza Enzo Jannacci, Custodi sociali del comune di Milano, City Angels, Progetto Arca Onlus e Ricetta Qubì, il programma che ha l’obiettivo di contrastare la povertà infantile.

Anche quest’anno chi non vive a Milano potrà sostenere l’associazione e lasciare il proprio contributo "a distanza" mediante una donazione sul sito: il denaro raccolto verrà poi "trasformato" in panettoni. Un gesto virtuale che diventerà solidarietà reale. Un’altra novità introdotta riguarda la possibilità per le aziende di optare per un regalo solidale sostenendo l’Associazione Panettone Sospeso.

"Abbiamo scelto di anticipare di dieci giorni l’avvio dell’iniziativa, – spiegano Gloria Ceresa e Stefano Citterio, ideatori e fondatori dell’Associazione Panettone Sospeso – che tradizionalmente facevamo partire a Sant’Ambrogio, per aumentare il periodo di raccolta dei panettoni che sarà di tre settimane. Numerose famiglie, ma anche tante persone sole, vivranno un Natale ancora più difficile per tutte le problematiche legate all’aumento del costo della vita e al caro energia. Speriamo che la proverbiale generosità dei milanesi non si smentisca così da riuscire a scaldare il cuore di queste persone donando loro una carezza che le faccia sentire meno sole".

Le pasticcerie dove si potrà comprare un panettone sospeso