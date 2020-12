Panettone tipico della tradizione milanese: 150 panificatori e pasticcerie aderenti

In occasione delle festività natalizie, la Camera di commercio sostiene, tramite patrocinio, l’iniziativa di valorizzazione del panettone milanese, Happy Natale Happy Panettone promossa da Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, in collaborazione con il Comune di Milano, prevista il 12 e 13 dicembre in streaming da Palazzo Bovara.

Diventa digitale l’edizione 2020: weekend di appuntamenti con pasticceri, maestri panificatori e chef su www.confcommerciomilano.it, i social e i canali Yes Milano. “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese” è il logo, che vede insieme Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza con l’Associazione Panificatori di Milano e Province, Assofood del Coordinamento della Filiera Agroalimentare, Epam, Confartigianato Imprese, Unione Artigiani, Comitato dei Maestri Pasticceri Milanesi e Associazione dei Consumatori, per valorizzare il dolce, simbolo di Milano in Italia e nel mondo.

Dal 2003, il marchio è registrato presso UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Sono circa 150 le imprese fra Milano Monza Brianza Lodi che aderiscono all’iniziativa e distribuiscono il prodotto tipico della tradizione meneghina seguendo l’apposito disciplinare; l’elenco e la mappa per la localizzazione dei panifici e pasticcerie aderenti insieme ad una presentazione del disciplinare, della ricetta e della storia, sono disponibili sul sito www.milomb.camcom.it.

Ciò che distingue il panettone tipico della tradizione artigianale milanese è il fatto di essere realizzato - seguendo il disciplinare approvato - senza conservanti, con determinati ingredienti, nelle proporzioni stabilite e seguendo le tecniche della lavorazione artigianale. Non può essere venduto oltre trenta giorni dalla data di produzione, intesa come data al termine della fase di raffreddamento e l’etichetta esterna deve riportare la data di produzione e la data di consumo consigliato.