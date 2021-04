Il comune ha dimenticato per 14 anni diversi pannelli solari in un box

Oltre 20 pannelli solari sono stati abbandonati in un box di Bareggio per diversi di anni. Il fatto, scoperto dall'assessore Domenico Bonomo durante un sopralluogo all'interno dell'ex cartiera, è stato annunciato dal comune dell'hinterland Ovest di Milano attraverso una nota diramata nella giornata di giovedì 22 aprile.

"Molti pannelli erano danneggiati e sono stati smaltiti — ha spiegato l'assessore agli incarichi pubblici — altri siamo riusciti a riutilizzarli e sono stati installati all'asilo nido comunale e al centro sportivo Magistrelli".



Dal municipio hanno spiegato che i pannelli erano stati acquistati dal Comune nel 2007 attraverso la partecipazione a un bando regionale che consentì di ottenere un finanziamento a fondo perduto del 50% della spesa sostenuta. "Ci dispiace vedere soldi dei cittadini di Bareggio spesi in questa maniera, dimenticati per 14 anni in un box — ha commentato la prima cittadina Linda Colombo —. È una cosa a mio modo di vedere inammissibile e ingiustificabile visto che tutte le ultime Amministrazioni comunali hanno giustificato il loro immobilismo con la mancanza di soldi".