Su un tetto di Milano sono stati installati 50mila pannelli fotovoltaici

Una distesa di pannelli solari quasi a perdita d’occhio. È quella che è stata allestita sui padiglioni della Fiera dove, da giovedì 16 maggio, è in funzione il più grande e potente impianto fotovoltaico d’Italia realizzato sui tetti e tra i primi 10 al mondo.

La struttura è stata realizzata da A2a insieme e Fondazione fiera attraverso la joint venture Fair Renew. In totale sono stati installati 50mila pannelli distribuiti su 330 mila metri quadrati di copertura dei padiglioni, pari alla superficie di 45 campi da calcio. In totale la copertura fotovoltaica avrà una produzione attesa annua di 21,6 GWh - pari al consumo di circa 7.800 famiglie - che permetterà di evitare l'emissione di oltre 9.800 mila tonnellate di CO2 l’anno e una potenza installata totale di 18 MWp. Non solo, consentirà di coprire una parte dei fabbisogni di Fiera Milano, per il quartiere espositivo a Rho, mentre la quota residuale dell’energia generata verrà immessa in rete.

“Olimpiadi quasi energeticamente autonome”

"Questo impianto consentirà di rendere quasi autonoma tutta la gestione energetica delle Olimpiadi, delle gare che si svolgeranno su questi impianti sulle due piattaforme, lo speed skating e l’hockey di ghiaccio femminile”, ha affermato il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, a margine della presentazione dell’infrastruttura.

Guardando poi al futuro, oltre all'impiego degli spazi per i Giochi, Pazzali ha osservato che "questa nuova ristrutturazione dei padiglioni 13 e 15 consentirà ovviamente di avere un sito che a Milano non esiste, di quasi 35 mila mq con la possibilità di poter ospitare eventi che mai si sarebbe potuto pensare di ospitare". Ad esempio, ha detto "Mi vengono in mente gli indoor di atletica oppure il tennis o eventi musicali che necessitano di spazi così grandi, i concerti con 30mila persone al coperto o 10mila sedute. Tanti elementi che possono aprire a Fiera l’opportunità di vendere in questa linea molte attività di eventistica"

Come è stato costruito l’impianto

L’impianto, i cui lavori di costruzione sono partiti nel 2020, è stato completato in tre fasi: nell’aprile 2022 è stata consegnata la prima parte, 12 sezioni per un’area di 200mila mq, con una potenza di 8,2 MWp e una produzione annua di energia di circa 10 GWh; la seconda fase, conclusasi nel febbraio di quest’anno, ha visto la realizzazione di ulteriori 5 sezioni su 60mila mq, con 4 MWp di potenza e una produzione di circa 5 GWh; con l’ultima fase, che segna il completamento dell’opera, sono state aggiunte 4 sezioni, con 5,8 MWp di potenza e una produzione di 7 GWh.

Inoltre, dal 2020, il 100% dell’energia elettrica utilizzata da Fiera Milano Congressi per il Centro Congressi Allianz MiCo, a Milano, proviene da fonti rinnovabili coperta dai relativi certificati di garanzia di origine. Con i suoi circa 22 GWh, inoltre, l’impianto installato in Fiera Milano è il primo per rendimento tra quelli dei quartieri fieristici europei e si posiziona davanti a Barcellona (5,9 GWh), Stoccarda (4,3) e Monaco (2,7): un primato che conferma l’attenzione del Gruppo Fiera Milano verso la sostenibilità e la transizione energetica.