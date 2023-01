Pannelli fotovoltaici vicino alle stazioni: "Ferrovie Nord copi Fs"

Pannelli fotovoltaici nelle aree di proprietà, per raggiungere una produzione di energia elettrica di almeno due gigawatt. L'iniziativa è di Ferrovie dello Stato, che ha appena lanciato un bando di gara europeo per venti impianti solari, a cui se ne aggiungerà un altro, il prossimo autunno, per altri quaranta impianti. I pannelli saranno collocati nelle aree di proprietà di Fs limitrofe alle sottostazioni elettriche ferroviarie.

In questo modo, con l'obiettivo di 2 gigawatt entro il 2027, Fs autoprodurrà il 40 per cento del fabbisogno di energia elettrica. Lo rende noto Europa Verde con l'eurodeputata Eleonora Evi e Dario Balotta, candidato alle elezioni regionali lombarde per l'Alleanza Verdi Sinistra. "Che fanno Ferrovie Nord?", si chiedono Evi e Balotta: "Niente in questo campo, nonostante utilizzino un'enorme quantità di energia con 300 treni sui loro 331 km di rete regionale, di cui il 57 per cento a binario unico".

Ferrovie Nord Milano, il gruppo a cui è affidata la concessione della rete di proprietà regionale, dispone di 124 stazioni (tra cui Cadorna) nonché di grandi officine come quelle di Novate Milanese (Milano), Iseo (Brescia) e quella in costruzione di Rovato (Brescia). "Sono aree - dichiarano Balotta ed Evi - vicine alla rete di trasmissione, quindi potrebbero essere facilmente utilizzate per installare impianti di energia rinnovabile, prevalentemente fotovoltaico. Così anche le stazioni potrebbero rinnovarsi in chiave green".