È morto Paolo Spada, medico e creatore di "Pillole di ottimismo"

È morto nelle scorse ore il dottor Paolo Spada, medico e tra i creatori della pagina Fb "Pillole di ottimismo". Aveva 57 anni ed era malato da tempo. Era chirurgo vascolare e docente all'Humanitas (da 27 anni) di Rozzano.

Durante il covid, insieme a colleghi virologi e altri scienziati, aveva lanciato la pagina Fb "Pillole di ottimismo", uno spazio dove parlare di medicina e scienza e raccontare i progressi della ricerca che si stavano facendo nella pandemia, proprio nel periodo più buio.

Residente a Buccinasco (Milano), lascia la moglie Barbara e i figli.

Decine i commenti sui social di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Nella sua ultima intervista, in un incontro con i giovani medici di Humanitas, ha parlato dell’importanza della sua famiglia, che lo ha sempre appoggiato nel difficile percorso per diventare medico. Ha ricordato che la scelta della facoltà di medicina è arrivata dopo il racconto dell’esperienza come soccorritore di un amico, con cui condivideva la passione per la musica.

Infine, si è rivolto ai giovani futuri medici: “Abbiate cura dei pazienti, mettetevi nei loro panni, siate in grado di comunicare a loro e alle famiglie con semplicità: anche questo significa essere medici. Bisogna trasmettere l’ottimismo, non “andrà tutto bene”, ma l’ottimismo di credere in ciò che facciamo, nella scienza e nella nostra professione. Seguite le vostre ambizioni, con tutte le potenzialità che avete. Non abbiate paura, osate. Se qualcosa vi piace, buttatevi. Non siate passivi e non vi fate bloccare dalla paura, anche quando bisogna solo resistere. Viviamo un battito di ciglia: date un significato al percorso della vita”.