Papa Francesco indossa il grembiule di PizzAut in Vaticano

Il grembiule di PizzAut, la pizzeria dell'inclusione fondata da Nico Acampora, indossato da papa Francesco. E' successo venerdì primo aprile, in occasione della trasferta in Vaticano dei ragazzi autistici che gestiscono la pizzeria di Cassina de' Pecchi. Lo staff è stato ricevuto dal papa ed ha anche cucinato in piazza San Pietro con un food truck per i poveri. Per l'occasione è stata ideata la pizza denominata 'Il cantico delle creature'.

"Sua Santità papa Bergoglio che indossa quel grembiule umile e di lavoro, che vuol dire dignità, inclusione e speranza per le persone autistiche, e non solo per loro", si legge sulla pagina Facebook della pizzeria. "Esiste un'economia che mette l'uomo al centro e poi esiste un'economia di scarto che non considera l'uomo, bisogna decidere da che parte stare", le parole di papa Francesco ai ragazzi dello staff. Nico Acampora, 'papà' della pizzeria, parla di "emozione fortissima" quando il pontefice ha indossato il grembiule, "simbolo di riscatto sociale per tutte le persone autistiche".