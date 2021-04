"Salvate i papaveri di viale Monza"

Nel 2021 non si è rinnovata l'adozione dello spartitraffico tra il Comune di Milano e l'associazione CityArt. Ora il Municipio 2 chiede che non si tagli l'erba a raso per permettere la crescita dei papaveri

Potrebbero essere a rischio i papaveri di viale Monza: il Settore Verde del Comune di Milano, per il 2021, ha deciso di non rinnovare la richiesta di "adozione" dello spartitraffico perché l'attività di manutenzione sarebbe stata valutata come troppo complessa dagli uffici comunali. E' entrato così in azione il Municipio 2, approvando una mozione che chiede di mantenere il filare.

La mozione, presentata dal consigliere di opposizione Simone Locatelli (Pd), ha "spaccato" il consiglio ma è passata con 12 voti favorevoli su 15 votanti. La Lega e Forza Italia si sono divisi tra chi ha votato contro, chi si è astenuto e chi non ha partecipato al voto. La mozione invita la giunta del Municipio 2 ad attivarsi per chiedere che, nella manutenzione dello spartitraffico, si eviti di tagliare a raso l'erba nei sessanta centimetri centrali, in modo da permettere ai papaveri già seminati di crescere.

L'idea dei papaveri lungo i quattro chilometri di viale Monza venne, nel 2019, all'associazione CityArt di Angelo Caruso, con il progetto Color Earth. Un'operazione artistica, ma anche un'opera di rigenerazione urbana a carattere ecologico e ambientale. L'11 marzo 2019 fu siglato il contratto di collaborazione tecnica con il Comune di Milano e, a fine marzo dello stesso anno, fu fatta la semina dei papaveri.