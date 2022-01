Capodanno cinese: tornano le lanterne in via Sarpi ma niente parata del dragone

Via Paolo Sarpi torna ad essere addobbata di lanterne per il capodanno cinese: secondo il calendario dell'estremo oriente, martedì 1 febbraio 2022 si entra nell'anno della tigre. Tuttavia, anche nel 2022, non si svolgerà la tradizionale parata del capodanno. Da quando il mondo è in pandemia covid, i festeggiamenti sono annullati o in sordina. Nel 2020 era tutto pronto, come sempre, per la grande festa nel quartiere milanese dove storicamente è insediata la comunità cinese in città. Ma, a fine gennaio, con il virus ancora non ufficialmente riscontrato in Italia, la comunità decise di annullare la tradizionale parata e destinare il budget a iniziative di solidarietà con la Cina, dove il virus era invece già presente e devastante.

In quel periodo tre donne cinesi, alcune delle quali tornate da poco da Wuhan, primo epicentro dell'epidemia, erano state visitate in ospedale con sintomi influenzali ma non avevano il temuto virus. Nel 2021, invece, per le restrizioni dettate dal governo, si sono svolti diversi eventi online.

Una festa in strada si è svolta, in realtà, il 30 dicembre 2021, per il capodanno italiano.