In centro a Milano, festa per il capodanno cinese: la parata

È arrivato il giorno della parata per il capodanno cinese. La festa, dopo lo stop imposto dalla pandemia, parte alle 14 circa all'Arco della Pace.

Quest'anno la manifestazione si sposta da via Paolo Sarpi, dove è sempre stata celebrata finora, all'Arco della Pace, dove si potrà svolgere in uno spazio più ampio e quindi adatto ad accogliere in modo sicuro le migliaia e migliaia di persone attese. "Essendo una manifestazione che negli ultimi anni aveva attirato tantissima partecipazione - aveva commentato nei giorni scorsi il noto imprenditore Francesco Wu sui social -, si è pensato di spostarla in una zona più ampia come piazza Sempione-Arco della Pace, per motivi di sicurezza".

La festa, organizzata dal Coordinamento della associazioni cinesi a Milano, prevede danze, lanterne rosse e performance con figuranti travestiti da dragoni portafortuna e vestiti con gli abiti tradizionali cinesi. Rispetto agli anni scorsi, la parata sarà in forma più statica. In Cina quest'anno l'arrivo del 2023, associato al 'coniglio d'acqua', si festeggia in contemporanea con l'Italia. In via Paolo Sarpi, in vista della celebrazione per l'arrivo del nuovo anno, nei giorni scorsi erano già stati allestite luci e lanterne rosse.