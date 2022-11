A Milano arriva la parata messicana degli scheletri per il giorno dei morti

In città domenica 6 novembre arriva la prima parata messicana del giorno dei morti. A organizzarla il consolato generale del Messico con il patrocinio del Comune di Milano. L'appuntamento sarà in centro nel pomeriggio.

Alla sfilata parteciperanno una cinquantina di figuranti con le sembianze di catrines e catrinas, gli scheletri 'dandy' creati dall’incisore messicano Josè Guadalupe Posada e così battezzate dal muralista Diego Rivera. Il corteo passerà per i punti più rappresentativi del centro storico milanese, partendo dalla Galleria Vittorio Emanuele, passando per la piazza del Duomo, piazza Cordusio e via Dante.

(La locandina dell'evento)

Alle ore 17:30, i partecipanti si daranno appuntamento in piazza della Scala per cominciare, alle 18, la sfilata fino ad arrivare a piazza Castello. La parola catrín/catrina in un personaggio rappresenta la morte vestita da uomo o donna con abiti straordinariamente sfarzosi, ritraendo così in forma satirica l’aristocrazia messicana della fine del XIX secolo e dell’inizio del XX secolo che cercava di adottare le tradizioni aristocratiche europee. Con il passare degli anni e la loro immagine immortalata nel murale 'Un Domingo en la Alameda' del famoso artista Diego Rivera, il Catrín e la Catrina divennero un'icona del Giorno dei Morti e uno dei simboli più popolari della cultura messicana.

La prima parata del giorno dei morti si è tenuta nel 2016 a Città del Messico e in soli sei anni è diventata una tradizione popolare che viene replicata di anno in anno in varie parti del mondo, svolgendosi questo 2022 per la prima volta nel capoluogo meneghino, grazie all'impegno del consolato del Messico, con il supporto dei membri della comunità messicana presenti nel nord Italia e in collaborazione con le autorità del comune di Milano.

Lo scopo è quello di promuovere la cultura messicana e di far conoscere agli italiani una delle più antiche tradizioni del Messico, dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'Unesco nel 2008. Il giorno dei morti, una vera e propria celebrazione del culto della vita e di quello della morte, nella visione indigena implica il ritorno

transitorio delle anime dei defunti, che tornano a casa nel mondo dei vivi, per vivere con i loro cari e per nutrirsi con l'essenza del cibo offerto loro sugli altari allestiti in loro onore.

Si tratta di una commemorazione della memoria e un rituale che privilegia il ricordo rispetto all'oblio, la cui origine risiede nell'armonia dei rituali religiosi cattolici portati dagli spagnoli e la commemorazione del giorno dei morti che le popolazioni indigene portavano avanti fin dall'epoca preispanica. L'occasione permetterà anche ai messicani residenti nel Nord Italia e agli amici del Messico di condividere il folklore, le tradizioni e i colori che caratterizzano questa festa popolare messicana profondamente radicata.