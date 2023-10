Da domani cambiano le regole per parcheggiare a Milano: tutte le novità

Due ore. Non di più. Scatta domani, mercoledì 1 novembre, la rivoluzione dei parcheggi a Milano. La novità più grande sarà la possibilità per gli automobilisti di lasciare l'auto in sosta sulle strisce blu per non più di due ore, un modo per favorire - avevano spiegato dal comune - il "ricambio" tra i veicoli.

La delibera approvata a luglio scorso, infatti, "limita la possibilità di sostare, dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, per un periodo massimo di due ore consecutive" con l'obiettivo - avevano sottolineato da palazzo Marino - di "disincentivare la lunga permanenza di automobili e favorire la rotazione dei posti". Dopo le 19 e fino alle 24, resta invariata la possibilità di sostare comunque a pagamento, ma senza limitazione oraria. Mentre di notte, dalle 24 alle 8 del mattino successivo, la sosta resterà gratuita.

Non solo limiti orari, però. Perché parcheggiare l'auto a Milano fuori dal centro costerà di più. Dove infatti fino a oggi è previsto il pagamento fino alle 13, la "cerchia extrafiloviaria", da domani 1 novembre viene "allungato l’orario del pagamento fino alle 19 ed esteso a tutti i giorni feriali, sabato incluso". Questa scelta - aveva evidenziato l'amministrazione - "è stata presa per tutelare la sosta dei residenti e limitare quella che viene definita la ‘sosta inoperosa’. Le maggiori criticità connesse al traffico in ingresso in città e di scambio tra le differenti aree, infatti, si registrano in quelle zone nelle quali vi è disponibilità di sosta libera. Ciò accade, in particolare, nelle aree prossime alle fermate della metropolitana, delle linee di trasporto pubblico di forza e del servizio ferroviario regionale".

È scattato invece ieri, lunedì 30 ottobre, l'aumento del ticket di Area C. Il "grattino" per entrare nella Ztl del centro è passato da 5 a 7,5 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio da 3 a 4,50 euro. "I ticket cartacei ancora in circolazione saranno attivabili solo online, entro il 29 ottobre 2024, senza alcun sovrapprezzo", ha segnalato palazzo Marino, chiarendo anche che "per l'anno 2023, per i residenti, a partire dal 43esimo ingresso, il ticket sarà di 3 euro".