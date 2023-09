Partita e concerto di Marracash: residenti imbufaliti per viabilità e parcheggi selvaggi

Disagi ampiamente previsti e puntualmente realizzatisi nel quadrante ovest della città di Milano, tra i quartieri di San Siro, Lampugnano, Trenno e Gallaratese, per il doppio appuntamento pomeridiano e serale: prima la partita Milan-Verona al Meazza, prevista alle 15 ma iniziata alle 15.25 a causa della bomba d'acqua, e dopo le 16 il concerto di Marracash a La Maura e ospiti che ha attirato più di 85mila persone.

Sebbene non concomitanti, i due eventi hanno provocato molto traffico e i soliti parcheggi selvaggi. Il tutto aggravato dalle condizioni meteo nel primo pomeriggio, poco prima della partita, che hanno reso ulteriormente difficoltosa la viabilità. Il day after, sui social network, è l'usuale collezione di post e fotografie di abitanti che si lamentano della gestione degli spazi e dei tempi.

L'amministrazione comunale aveva messo in campo diverse strategie. In primis la chiusura di alcune strade d'accesso alla zona di San Siro e a quella di La Maura. E poi il prolungamento degli orari per metrò e parcheggi d'interscambio. E ancora una squadra di un centinaio di vigili urbani pronti a far multe a raffica, come già avvenuto per i concerti estivi di luglio.

Ma la documentazione fotografica dei residenti dimostra che queste misure sono state largamente inefficaci. Diverse decine di automobilisti sono andati a 'pescare' perfino la strada della Cascina Fanetta, a nord di Trenno, in linea d'aria non molto distante da La Maura, ma trovarla significa avere girovagato parecchio, se non si è della zona. Conseguenza: i campi sono stati invasi dalle auto parcheggiate.

In generale, in tutti i quartieri interessati (e lo spicchio è piuttosto grande) si sono verificati ingorghi, code, parcheggi abusivi su marciapiedi e verde. Segno che il pericolo di multe non fa demordere gli automobilisti. Evidentemente il Comune dovrà trovare altre strategie. Tra i consigli in rete, l'utilizzo del 'parcheggio Trenno' in via Novara, già noto durante la pandemia Covid per essere stato trasformato prima in centro tamponi e poi in centro vaccinazioni.

Attualmente, però, il parcheggio è usato per stoccare gli alberi caduti dopo la tempesta del 25 luglio. Ma, viene fatto notare, il problema non è certo sorto adesso, e alcuni si chiedono perché a nessuno sia mai venuta l'idea in passato di usare quel parcheggio attivando navette continue.