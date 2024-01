Un altro tratto di corso Sempione sarà off limits al parcheggio selvaggio

Continua la trasformazione di corso Sempione in un boulevard senza parcheggio selvaggio. Nella mattinata di giovedì 18 gennaio sono iniziati i lavori per impedire la sosta abusiva sul parterre alberato nel tratto finale di Via Domodossola e per la messa in sicurezza del tratto tranviario.

Il fatto è stato reso noto da Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 di Milano. Il termine dei lavori per questo tratto di strada è stato fissato per il prossimo 27 gennaio. Negli ultimi anni Corso Sempione è al centro di una serie di lavori. L'obiettivo del comune è quello di riorganizzare la strada e trasformarla in un boulevard alberato.