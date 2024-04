L'associazione che vuole mappare tutte le auto di Milano parcheggiate in divieto

Trovare e fotografare tutte (ma proprio tutte) le auto in sosta irregolare a Milano. È l’obiettivo degli attivisti di “Sai che puoi?” che vuole creare una maxi mappa delle macchine parcheggiate sui marciapiedi, sulle strisce pedonali e in doppia fila. In breve: dove posteggiate dove non si potrebbe.

L’iniziativa vuole accendere un faro su un malcostume. “Per le istituzioni un problema diventa urgente solo se viene riconosciuto come tale dalla comunità - hanno spiegato i promotori dell’iniziativa che si svolgerà giovedì 16 maggio tra le 18 e le 22 -. Un’automobile privata in sosta irregolare sul marciapiede, in corrispondenza di un incrocio, alla fermata del bus, su una pista ciclabile, è una questione di sicurezza stradale, accessibilità dello spazio pubblico, inquinamento, fa male agli alberi, rappresenta un mancato introito per il Comune e molto altro. Una tale offerta di sosta tollerata e gratuita, per giunta, determina un effetto distorsivo nella domanda di mobilità delle persone: più possiamo parcheggiare ovunque più useremo l’auto, anche quando potremmo farne a meno”.

“Vogliamo che la comunità di persone che chiedono il cambiamento dello spazio pubblico cresca sempre più - hanno puntualizzato dal collettivo -. Mappare, imparare, organizzarsi e chiedere il cambiamento. Poi, certo, speriamo che il report che produrremo spinga il Comune di Milano ad agire: il contrasto alla sosta irregolare deve diventare una priorità dell’amministrazione. Ma il cambiamento deve partire da noi”.

Gli attivisti cercano volontari per far prendere il volo all’iniziativa, ci si può candidare sul sito dell’associazione. Una mappatura simile era andata in scena nei mesi scorsi ma aveva riguardato solo due quartieri. In poche ore, comunque, erano state trovate quasi 4mila auto in sosta irregolare.