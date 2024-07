Il nuovo “parcheggio” (gratis) di Malpensa

L’obiettivo è quello di eliminare (per non dire arginare) il fenomeno della sosta selvaggia sulla superstrada e sulle rampe di accesso a Malpensa. Per questo all’interno dell’aeroporto è stata creata una nuova area di attesa gratuita per chi deve accompagnare o recuperare passeggeri all’aeroporto.

Il “parcheggio” è aperto 24 ore su 24, si trova a cavallo tra i due terminal e permette di lasciare l’automobile per un massimo di 60 minuti. Non si tratta di un parcheggio vero e proprio perché non si può abbandonare l’area, ma bisogna rimanere sempre all’interno della stessa.

È possibile monitorare lo stato dei voli in arrivo o in partenza inquadrando un Qr code che porta a una pagina con gli aggiornamenti in tempo reale. Per avvicinarsi al Terminal 1, è possibile sfruttare la zona a traffico controllato (area 15 minuti), che consente una sosta massima di 15 minuti, o la viabilità antistante l'aerostazione nel caso del Terminal 2.