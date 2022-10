Tutti i parcheggi di Milano accessibili senza entrare in Area B

Con i nuovi divieti di Area B, in vigore dal primo di ottobre, si sono intensificate le polemiche e ci sono raccolte firme per rinviare ancora (a cose ormai fatte) il provvedimento, che, ricordiamo, sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2021, ma è slittato di un anno per la pandemia covid. Ora, invece, Palazzo Marino ha deciso di non aspettare più. E, in questi giorni, si è aperto un nuovo fronte: quello dei parcheggi d'interscambio, che servono ai pendolari per lasciare l'auto e prendere i mezzi pubblici. Non tutti sono accessibili senza prima entrare in Area B. Ma ci sono casi e casi. Alcuni sono oggettivamente quasi nel centro città, e far entrare le auto per raggiungerli vanificherebbe il provvedimento stesso. Per altri invece si sarebbe potuto pensare meglio alla collocazione delle telecamere, come nel caso di Lampugnano, almeno per chi arriva dall'autostrada, di cui abbiamo già parlato.

Problema correlato: che cosa succede a chi ha stipulato un abbonamento annuale per sostare in questi parcheggi e, ora, con i nuovi divieti, non può più entrare in Area B e quindi a Milano? E' possibile (solo per gli abbonamenti annuali) chiedere un rimborso ad Atm, recandosi agli Atm point: si ha diritto a farsi rimborsare il 90% del costo non utilizzato. Se si chiede il rimborso entro il 5 di un dato mese, si può includere anche quel mese (oltre ai successivi) nel rimborso.

Area B: i parcheggi d'interscambio utilizzabili

Quali sono allora i parcheggi d'interscambio che si possono utilizzare senza varcare le telecamere di Area B? Ce ne sono diversi e si trovano, ovviamente, al confine con la città. Eccoli.

Bisceglie M1 (feriale 05:30 - 01:00; festivo 6:00 - 01:00)

Cascina Gobba M2 (feriale 05:30 - 01:00; festivo 6:00 - 01:00)

Cologno Nord M2 (sempre aperto)

Comasina M3 (sempre aperto)

Famagosta M2 (feriale 05:30 - 01:00; festivo 6:00 - 01:00)

Gessate M2 (sempre aperto)

Molinetto di Lorenteggio Tram 14 (sempre aperto)

Molino Dorino M1 (feriale 05:30 - 01:00; festivo 6:00 - 01:00)

Ornato Parco Nord Tram 4

Quarto Oggiaro Quarto Oggiaro Trenord (sempre aperto)

San Donato Emilia M3 (feriale 05:30 - 01:00; festivo 6:00 - 01:00)

San Donato Paullese M3 (feriale 05:30 - 01:00; festivo 6:00 - 01:00)

Area B: i parcheggi 'vietati'

Gli altri parcheggi d'interscambio, invece, sono all'interno di Area B, pertanto sono accessibili soltanto nelle fasce orarie in cui le telecamere di Area B sono spente. Ricordiamo che Area B è accesa dal lunedì al venerdì non festivo dalle 7.30 alle 19.30. Ecco quelli 'vietati':