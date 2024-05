Non tagliamo l'erba per l'ambiente, ma i parcheggi selvaggi ci vanno benissimo La giunta decide lo sfalcio ridotto delle aree verdi per "tutelare la biodiversità". Come mai la città continua a essere disseminata di aree verdi sulle quali viene tollerato il parcheggio abusivo di decine di migliaia di autovetture ogni giorno?

Va bene il greenwashing, ma qui forse si sta davvero esagerando. Cosa succede? Succede che il Comune di Milano, con l’arrivo della primavera e la crescita prorompente di erbe ed erbacce nelle aree dedicate al verde pubblico, ha annunciato in grande pompa sfalci ridotti per una parte dei giardini comunali così da consentire alle piante di fare il loro ciclo, per favorire i processi di impollinazione e così via.

Ma aiutiamoci con le parole del Comune, direttamente dal sito. Come mai l’amministrazione ha deciso di non tagliare l’erba? Testuale: per “rispondere ai cambiamenti climatici, migliorare la qualità dell’aria, migliorare la qualità del suolo, ridurre l’impronta ecologica, salvaguardare la biodiversità”. Oh ma che bella amministrazione amica dell’ambiente! Siamo commossi da cotanta sensibilità…

Certo, non si tratta di una grandissima percentuale di appezzamenti, ma il messaggio che la Giunta vuol dare è inequivocabile: noi ci teniamo al verde, noi ci teniamo all’ecologia, noi vogliamo combattere contro le isole di calore e fare del nostro meglio per arginare le conseguenze della crisi climatica.

Amici dell'ambiente, ma tolleriamo i parcheggi abusivi?

Bene. Benissimo. Ma se tutti questi propositi fossero autentici come mai la città continua ad essere disseminata di aree verdi sulle quali viene tollerato il parcheggio abusivo di decine di migliaia di autovetture ogni giorno? Come mai si permette alle auto di salire sui parterre alberati indebolendo e torturando le radici degli alberi? Perché l’assessora al verde non ha mai preso una posizione sul fatto che centinaia di ettari di verde pubblico sono quotidianamente rubati dalle automobili in sosta abusiva? Come può Milano raccontarsi come una città che vuole “ridurre l’impronta ecologica e salvaguardare la biodiversità” quando continua imperterrità, contro ogni logica e sorda ad ogni stimolo e protesta civica, ad essere l’unica città d’Europa dove è consentito liberamente alla prepotenza delle auto di invadere ogni aiuola e ogni marciapiede? Reale sensibilità ecologica o greenwashing bello e buono? Attenzione autentica alla transizione verde o abile storytelling che dribbla ogni possibile scelta impopolare?

Se conosci i benefici del prato perché fai parcheggiare le auto su migliaia di prati? Con azioni molto semplici e dal costo irrisorio la città potrebbe recuperare invece tantissimi giardini e prati nel giro di pochi mesi, forse addirittura di settimane. E su questi potrebbe fare tutte le politiche no-sfalcio che vuole. Potrebbe davvero migliorare la qualità dell’aria, davvero combattere il fenomeno micidiale delle isole di calore, davvero migliorare il drenaggio delle acque e la salute degli alberi, ma soprattutto fare tutto questo lottando contro l’inciviltà di chi si sente implicitamente autorizzato di montare sulle aiuole o sulle aree pedonali con l’auto. Togliere le auto dagli spartitraffico sterrati sarebbe poi una scelta non solo ottimale per l’ambiente, ma si tradurrebbe in un’arma efficacissima contro l’abuso dell’utilizzo dell’auto: moltissime famiglie a Milano infatti decidono di possedere la seconda o la terza auto non tanto perché ne abbiano reale bisogno (anz!i), ma perché non incappano mail nel problema della sosta: basta montare su un marciapiede, parcheggiare sopra le radici degli alberi, ridurre in autorimessa a cielo aperto uno spazio che potrebbe essere un piccolo parco lineare. Semplice e gratis!

Il primo disincentivo al possesso di auto deriva invece proprio dalla difficoltà di trovare posteggio gratuito presso la propria residenza, ma se sotto casa vengono di fatto messi a disposizione marciapiedi, aiuole e prati sottraendoli ai cittadini per regalarli alle auto, beh, le auto non diminuiranno mai: non raggiungeranno mai la proporzione che hanno in tutte le altre città europee, perfino quelle con molti meno trasporti pubblici di Milano.

Ripetiamolo a costo di essere ridondanti: mentre si racconta come paladina dell’ambiente e vestale delle erbacce, Milano continua orgogliosamente ad essere l’unica città europea dove per parcheggiare vetture private si può non solo salire sui marciapiedi (pratica inaudita anche nelle più caotiche città italiane quanto a mobilità come Roma, Napoli o Palermo) ma perfino invadere completamente giardini, aiuole, parchi lineari, aree da depavimentare. Piazzando pesanti suv, furgoni o berline fin sulle radici di alberi anche secolari e monumentali che meriterebbero maggiore rispetto

Le dichiarazioni dell’assessora Grandi

“Vogliamo tutelare l’umidità di prati che subiscono siccità e cambiamenti climatici e tutto quello che nel prato vive grazie ai fiori e grazie all’erba alta. Per farlo abbiamo scelto aree meno fruite e non quelle destinate ai cani, ma aree ad esempio lungo le strade e le carreggiate” ha spiegato l’assessora all’ambiente Elena Grandi. Ma se la scelta - condivisibile - è quella di lasciare maggiormente incolte le aree lungo le strade e le carreggiate, come può l’assessore al verde consentire che così tante aree “lungo le strade” vengano usate come parking abusivo invece che come prato?

“Questa iniziativa ci farà comprendere una nuova bellezza e forse anche quanto la natura sarà utile in futuro per rendere migliori le nostre città” dice l’assessora Grandi. Intanto a Milano vengono stimate 90 o 100 mila vetture in divieto di sosta su aree verdi o aree pedonali, senza che nessuno si prenda la responsabilità di superare un problema così assurdo e unico tra tutte le grandi città.

Le iniziative dal basso contro la sosta abusiva

In attesa che il Comune si renda conto della gravità della situazione e si decida per interventi radicali, ci si muove dal basso. Un po’ come successe tanti decenni fa in città simboliche di queste battaglie civili come Amsterdam: anche la capitale olandese, fino agli Anni Settanta, era infatti vittima della prepotenza degli automobilisti convinti di poter disporre a piacimento del 100% dello spazio pubblico. Le cose iniziarono a cambiare quando gruppi di cittadini sempre più numerosi e ben organizzati reagirono a questo sopruso con manifestazioni, richieste, associazionismo. Oggi Amsterdam è una città esempio di sostenibilità e non certo bisogno di sbandierare parchi pieni di erbacce per convincere del suo impegno contro il climate change.

Ebbene: sta accadendo giorno dopo giorno sempre in misura maggiore anche a Milano. La prossima grande iniziativa ha data 16 maggio, si chiama VIALIBERA e consisterà in una vastissima mappatura della sosta abusiva in città: i cittadini si stanno organizzando in squadre e scenderanno in strada dalle 18 alle 22 per conteggiare, una dopo l’altra, tutte le auto in divieto che sottraggono illecitamente spazio pubblico e ciononostante vengono deliberatamente tollerate da Polizia Locale e amministrazione comunale. La manifestazione sta assumendo dimensioni colossali con 500 squadre già composte e registrate sul sito. I dati che scaturiranno dalla mappatura saranno con ogni probabilità clamorosi: si potrà ancora far finta di nulla? Si potrà ancora gettare fumo negli occhi con prati non sfalciati ed altre pagliuzze che tentano di nascondere la trave? Per quanto ancora? C’è ancora tempo per partecipare qui.