Lampugnano, parcheggio selvaggio di sera: "Nessuno controlla"

Il successo del centro sportivo 'piccolo San Siro' rischia di provocare una piccola 'crisi' di vicinato con gli abitanti del quartiere di Lampugnano, per l'esattezza via Osma. La struttura, che conta alcuni campi da calcetto e da padel, è molto frequentata in orario serale. Il risultato, stando ai residenti nella zona, si tradurrebbe nel classico parcheggio selvaggio. "Dalle otto e mezza di sera a mezzanotte, dal lunedì al venerdì, i frequentatori del centro parcheggiano le loro auto ovunque nelle 'nostre' vie e marciapiedi, ultimamente anche nelle aree verdi e sulle strisce pedonali", si legge in una nota di alcuni residenti.

"Più volte abbiamo scritto attraverso i vari canali del comune, vigili e commissione viabilità del municipio", si legge ancora. E, per quanto riguarda la sosta selvaggia, "non abbiamo mai visto multe o l'intervento del carro attrezzi". Non mancano le proposte: da maggiori controlli all'apertura di nuovi posti auto dedicati agli sportivi che frequentano il centro. "Ad esempio l'area oggi chiusa vicino al distributore di benzina".