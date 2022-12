Esselunga "chiuderà" il parcheggio di un suo supermercato

Presto il parcheggio sotterraneo dell'Esselunga Cantoni di Legnano verrà riservato ai clienti del centro commerciale. In breve: per poter parcheggiare bisognerà fare compere all'interno della struttura e non si potrà più utilizzare più come posteggio gratuito a servizio del centro storico di Legnano.

La decisione è arrivata in seguito a diversi disagi segnalati dai clienti alla direzione del negozio: trovare uno stallo libero in determinati orari è praticamente impossibile. Sarà un ritorno al passato: fino a qualche anno fa chi entrava nel posteggio ritirava un biglietto che successivamente faceva vidimare in cassa per poter uscire senza pagare una tariffa. Da qualche tempo, tuttavia, le sbarre sono sempre rimaste sollevate, probabilmente per ovviare ai disagi che si sono creati in qualche situazione.

La catena di supermercati - che grazie a una convenzione gestisce solo parte del posteggio - ha spiegato che sta cercando di far ripristinare il funzionamento delle sbarre che regolano l’accesso, "per poter ovviare a quanto segnalato dai clienti".