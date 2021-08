A Milano le auto elettriche parcheggiano gratis (sempre e ovunque)

Parcheggi gratis per le auto elettriche. Il Comune di Milano, infatti, mette a disposizione un pass per la sosta gratuita di auto elettriche e ibride con fattore CO2 < gr. 50, ovvero un livello di emissioni di andride carbonica inferiore ai 50 grammi per chilometro.

A cosa serve il Pass?

Consente la sosta gratuita dei veicoli a completa trazione elettrica e ibrida con fattore CO2 < gr. 50 :

negli spazi gialli riservati ai residenti

negli spazi blu destinati alla sosta a pagamento

Come richiederlo?

Per la richiesta del pass bisogna compilare i moduli qui.

Il provvedimento è stato comunicato dal Comune e dall'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli in serata di venerdì. Sul suo profilo Fb, molti apprezzamenti e qualche polemica: per alcuni cittadini, infatti, la decisione aiuterebbe ancora di più "i ricchi", togliendo a persone avvantaggiate anche la spesa per il parcheggio. Per molti, quindi, questa è paradossale ingiustizia sociale, visto che le auto elettriche hanno costi medi ben superiori di quelle normali.