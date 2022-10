A Milano c'è un parcheggio di interscambio per bici

A Rogoredo è stato realizzato un parcheggio di interscambio per biciclette, monopattini e scooter elettrici. La nuova struttura (gratuita per i prossimi mesi) è stata realizzata nel posteggio gestito da Metropark e fa parte del progetto cofinanziato dall’Eit urban mobility, un'iniziativa dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit), un organismo dell'Unione Europea, e supportato dal comune di Milano, per valutare il successo e l’implementazione delle aree di sosta e ricarica per la micromobilità nelle grandi stazioni ferroviarie milanesi.

Per realizzarla sono stati cancellati 10 posti auto all'interno del parcheggio, al loro posto sono state installate tre velostazioni per il parcheggio di biciclette private e una docking station per la ricarica e il parcheggio in sicurezza di dispositivi di micromobilità elettrica. In totale nelle velostazioni potranno essere ospitati 18 tra biciclette e monopattini e 14 negli spazi di ricarica. Per i primi sei mesi di sperimentazione il servizio sarà gratuito e basterà collegarsi tramite app per poter accedere alla velostazione.

"L’obiettivo del progetto è risolvere le sfide delle città europee per migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine, prendendo idee innovative e mettendole alla prova nella vita reale", si legge in una nota del comune.

"Offrire ai cittadini e alle cittadine la possibilità di lasciare il proprio mezzo ecologico, e poterlo all’occorrenza anche ricaricare, in una importante stazione di accesso a Milano come quella di Rogoredo, permette loro di optare più facilmente per il trasporto pubblico, contribuendo al contempo a diminuire il flusso di auto private che entrano a Milano – ha detto Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano –. Un servizio che immagino sarà molto apprezzato e in linea con le nostre politiche sulla mobilità d’integrazione dei diversi mezzi di trasporto".