All'ospedale parcheggi a 1 euro all'ora: "Così si lucra sulla salute dei cittadini"

Un euro per 60 minuti. Tra fine 2022 e inizio 2023 il parcheggio dell'ospedale Policlinico San Donato diventerà a pagamento, con tariffe da 1 euro all'ora. A denunciarlo è stato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Nicola Di Marco, che si è scagliato contro la decisione.

"A partire dal prossimo anno gli utenti del Policlinico San Donato non potranno più parcheggiare gratuitamente presso la nuova area di sosta da 800 posti del presidio ospedaliero. Infatti, tra i mesi di dicembre e gennaio, entrerà in vigore il nuovo piano tariffario per il posteggio", si legge in una nota del grillino. “Come Movimento 5 Stelle abbiamo già presentato atti sul tema negli scorsi anni, perché crediamo sia inaccettabile lucrare sulla salute dei cittadini. Il diritto alla salute, infatti, dovrebbe essere sottratto alle logiche di mercato", ha proseguito Di Marco.

"Riteniamo che i parcheggi degli ospedali debbano essere gratuiti, quantomeno le prime ore e sicuramente per i cronici. Quello del Policlinico San Donato è purtroppo l’ultimo degli infiniti casi in Lombardia di sosta a pagamento presso i presidi ospedalieri. Viene da chiedersi se regione abbia intenzione di attivarsi per trovare soluzioni e regolamentare la questione", l'auspicio del consigliere 5 stelle. "Sarebbe necessario assicurare almeno una parte di stalli gratuiti, per chi è obbligato a frequentare l’ospedale. È assurdo pensare di guadagnare su chi è costretto a recarsi in un luogo di cura. Se poi consideriamo l’ormai acclarata inefficienza del trasporto pubblico regionale, l’obolo per la sosta diventa motivo di grande frustrazione e malcontento. Riteniamo necessario un immediato intervento di regione Lombardia, che governando la sanità regionale e la cura dei malati ha il dovere - ha concluso Di Marco - di far sentire la propria voce”.