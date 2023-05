Nuovi e innovativi interventi di rigenerazione urbana a Milano

Valorizzare il territorio come unico mezzo per dare valore, progresso e benessere all’intera società.

Come fare? Ridurre le aree asfaltate, regalare alla comunità maggiori aree verdi, preservando la biodiversità e promuovendo la sostenibilità ambientale ed economica.

Questa è la strada che sta percorrendo la città di Milano, che desidera donare alla comunità un maggior numero di aree verdi e parchi urbani, non solo per tutelare l’habitat cittadino ma anche per migliorare l’estetica dei quartieri.

Parchi Agos Green&Smart: per aree verdi più accoglienti e inclusive

Sabato 27 maggio è ripartita da Milano l’edizione 2023 di Parchi Agos Green&Smart, il progetto per creare aree verdi più accoglienti, inclusive e tecnologiche all’interno delle nostre città, avviato nel 2021 da Agos – società leader nel credito al consumo – in collaborazione con Brand for the City e Fondazione Sport City.

Parchi Agos Green&Smart è un progetto di brand urbanism che ha come obiettivo quello di riqualificare e valorizzare i parchi urbani nelle città italiane dove è presente la società, grazie ad interventi di rigenerazione e animazione attenti al territorio.

Il progetto è partito nel 2021 a Milano con la rigenerazione degli spazi verdi di Largo Balestra e del vicino parco del Giambellino Ovest (angolo via Odazio).

E proprio da qui si è aperta sabato 27 maggio la stagione 2023 con un pomeriggio di animazione, patrocinato dal Municipio 6 del Comune di Milano, che ha visto coinvolte varie realtà e associazioni del territorio.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutta la comunità del quartiere con attività sportive, laboratoriali e artistiche che hanno coinvolto grandi e piccini.

Si è partiti alle 14:30 in Largo Balestra con il laboratorio sul riciclo, “REPAIR DAY”, organizzato e curato da ConservaMI, associazione culturale che promuove i concetti dell’economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti attraverso attività di recupero e riparazione, che ha sede proprio nei pressi dell’area verde di Largo Balestra dove ha creato un’attrezzeria popolare, un luogo dove poter riparare gli oggetti della quotidianità.

Contestualmente sui tavoli da ping pong presenti nella piazza tattica ha preso il via il torneo organizzato da TT Aquile Azzurre che ha visti protagonisti adulti e bambini. Mentre sull’area verde Fidal Milano e ABC Progetto Azzurri hanno coinvolto i più piccoli in diverse discipline dell’atletica leggera, dalla corsa ai salti fino ai lanci, e Gym Academy Milano ha organizzato prima un’esibizione poi prove aperte a tutti di kickboxing.

Sempre sull’area verde, Parcobello, associazione che si pone come obiettivo quello di ripensare il nostro stile di vita, valorizzando la biodiversità naturale e sociale attraverso la didattica e le esperienze dirette sull’ecosostenibilità, ha guidato le famiglie lungo un percorso tra le diverse specie di piante presenti nei giardini di Largo Balestra. Ogni albero è stato collegato a un QR code con un rimando a un testo nel quale l’albero si rivolge all’utente in prima persona raccontando curiosità e aneddoti.

Alle 16:00, Olimpia Sport ha radunato tutti per un discorso introduttivo sull’importanza del camminare e soprattutto del farlo bene, fino a organizzare il trasferimento dei presenti, con la tecnica del fit walking, fino al vicino parco del Giambellino Ovest, angolo via Odazio, per la seconda parte del pomeriggio.

Le attività nel parco del Giambellino Ovest hanno preso il via alle 16.30 con una straordinaria esibizione canora delle voci infantili del coro de I Piccoli Cantori di Milano, al termine della quale sono iniziate nelle diverse aree del parco le attività sportive.

Sul campo da basket i ragazzi della squadra under15 di Canottieri Milano e under13 di Arzaga Basket si sono sfidati in appassionanti tornei 3x3, prove di abilità e gare di tiro, mentre nella zona verde lato via Odazio, Il Castelletto Junior, società scacchistica, ha offerto la possibilità a neofiti e giocatori più esperti di immergersi nel meraviglioso mondo degli scacchi in un contesto diverso come quello di un parco.

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale dello Sport (domenica 4 giugno), la cui agenda comprende gli eventi svoltisi nei Parchi Agos Green & Smart, Claudia Giordani, medaglia olimpica ai giochi Invernali di Innsbruck 1976 e attuale VicePresidente del CONI, ha portato il suo saluto agli atleti e a tutti i presenti.

