"Area pericolosa per la salute": perché i parchi giochi di Milano sono stati "chiusi"

Nastri gialli e neri, avvisi di pericolo e un invito a fare qualcosa. Blitz degli ambientalisti di Extinction rebellion giovedì mattina in alcuni parchi giochi di Milano - da parco Bompiani a piazza Gerusalemme passando per il giardino Salvador Allende -, che sono stati "chiusi" e segnalati come "area pericolosa per la salute umana".

Le altalene e gli scivoli sono stati circondati da nastro segnaletico giallo e nero e da alcuni poster che riportano dati relativi al pericolo di vivere con una bassa qualità dell’aria per i bambini in collegamento alla crisi climatica ed ecologica. Gli attivisti, famosi per le loro azioni sempre molto scenografiche, hanno anche sistemato avvisi con la scritta: “Nell’aria che stai respirando sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umana”. Lasciato anche un appello, indirizzato a mamme e nonne, a proteggere se stesse e i propri figli.

"La crisi climatica e la qualità dell’aria sono due facce della stessa medaglia: secondo gli esperti ambientali dell’Onu alcune sostanze inquinanti derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili contribuiscono sostanzialmente al riscaldamento globale. E su 322 città europee, l’Agenzia europea dell’ambiente inserisce Milano al 303imo posto per la qualità dell’aria che respiriamo", hanno ricordato da Extinction rebellion "Chi vive a Milano come me dovrebbe essere consapevole che gli standard di qualità dell'aria dell'Unione Europea per la protezione della salute umana vengono regolarmente superati, ma le persone non lo sanno. Gli anziani passeggiano coi nipotini, li portano a giocare e a fare merenda al parco giochi, pensando in qualche modo di essere in un ambiente sano perché 'in mezzo al verde'. Facciamo finta di niente, come se non stessero respirando veleno", ha commentato Lorenzo, uno degli esponenti del gruppo.



"Mentre gli eurodeputati italiani impongono una 'linea cauta' e definiscono 'eurofollia' gli obiettivi sulla qualità dell’aria imposti da Bruxelles, il presidente della regione, Attilio Fontana, si espone dicendo che le misure a tutela della cittadinanza, in linea con le direttive dell’Oms, porterebbero a un blocco economico della Pianura Padana. L'inquinamento atmosferico sta colpendo i più fragili in maniera irreversibile, ma i bambini possono fare ben poco per proteggersi o influenzare le politiche sulla qualità dell'aria. Mentre passano la maggior parte del tempo in un ambiente che provoca gravi danni alla loro salute - hanno concluso gli attivisti - chi li sta tutelando dalle 'linee caute' della Regione Lombardia?".