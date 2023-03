Il nuovo mega parco (grande come 23 campi di calcio) sotto i grattacieli di Milano

Taglio del nastro. Martedì mattina è stata inaugurata una nuova porzione di 31mila metri quadrati di parco sotto i grattacieli di CityLife, dove adesso il verde ha raggiunto 159.500 metri quadrati, con un'estensione pari a 23 campi di calcio.

"La nuova porzione di parco - hanno spiegato da CityLife - ospita sei opere d’arte di artisti contemporanei, che fanno parte del percorso artistico di Artline, che si compone così di un totale di 19 opere distribuite in tutta l’area verde. Si tratta del completamento di uno dei principali parchi pubblici della città, che da sempre vede la frequenza assidua, non solo dei residenti del quartiere ma anche di milanesi e turisti, che lo scelgono come ‘polmone verde’ e per i servizi di alto livello".

Nella nuova area verde si trovano 297 nuovi alberi - 1750 quelli presenti in totale -, oltre a sei panchine e 26 anelli portabiciclette. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato l’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, il presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, il presidente di Generali Real Estate e presidente di CityLife, Aldo Mazzocco, l’amministratore delegato di SmartCityLife, l'architetto Roberto Russo e il Ceo di Atlante, Stefano Terranova.

“L’inaugurazione di questa ulteriore porzione di parco pubblico completa uno degli ultimi e più importanti interventi urbanizzativi all’interno del quartiere di CityLife. Questo momento di festa è l’occasione per raccontare due importanti novità. La prima è che è iniziata una nuova fase dello sviluppo del progetto che, in accordo con il Comune di Milano, prevede l’impegno a costruire altre opere pubbliche, per oltre 30 milioni di euro, nelle periferie della città. La riqualificazione del Parco Montestella e la ristrutturazione della scuola Pizzigoni saranno i principali interventi. Ma questa non è l’unica novità, infatti, grazie alla nascita della nuova società SmartCityLife, ci sarà un'evoluzione del progetto CityLife con una transizione dalla fase di realizzazione alla valorizzazione. SmartCityLife è la società che per i prossimi 10 anni avrà l’obiettivo gestire e manutenere le aree del Parco e della Piazza Tre Torri in chiave sempre più smart. Non si tratterà solo di un'evoluzione tecnologica ma anche di un impegno ambientale e sociale finalizzato a rendere più fruibile, sostenibile e sicuro l’uso delle aree pubbliche aperte a tutti", il commento dello stesso Russo.

“Proseguiamo - gli ha fatto eco l’assessore Tancredi - con la strategia dell’incremento del verde in città, seguendo gli obiettivi che ci siamo dati da tempo come Amministrazione, anche attraverso il Pgt adottato nel 2020. È il secondo parco che inauguriamo in pochi giorni, dopo quello di Porta Vittoria aperto ufficialmente l’8 marzo, anche se in questo caso si tratta del completamento di un grande spazio pubblico già ampiamente utilizzato dai milanesi da tempo in uno dei nuovi quartieri della città, uno dei simboli della rigenerazione urbana degli ultimi anni”.



Della stessa idea la Presidente Municipio 8 di Milano, Giulia Pelucchi che ha dichiarato: “31mila metri quadri di nuovo verde saranno da oggi fruibili per i cittadini e le cittadine. Con il completamento del parco di Citylife il Municipio 8 potrà riconfermarsi uno dei Municipi con il maggior numero di metri quadri di verde della città. Ringraziamo CityLife con cui esiste una proficua collaborazione e che è coinvolto in importanti interventi di rigenerazione di spazi scolastici e verdi del nostro territorio, tra cui il Parco Montestella".



“Con CityLife condividiamo la stessa visione sul futuro delle nostre città, sempre più sostenibili, digitali e inclusive - ha sottolineato Stefano Terranova, Ceo di Atlante -. Per questo motivo, ogni giorno ci impegniamo nella ricerca e sviluppo di quelle tecnologie che consentono la transizione verso l'energia pulita e la mobilità green. Abbiamo un obiettivo ambizioso: installare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo 5mila punti di ricarica rapida e ultra rapida per veicoli elettrici entro il 2025 e oltre 35.000 al 2030, la partnership con SmartCityLife rappresenta un tassello importante del nostro piano strategico, un passo avanti verso un futuro sempre più sostenibile".