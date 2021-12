CityLife scelto come il miglior parco italiano in Europa

Il parco di CityLife sarà il candidato italiano per la corsa al “Green Cities Awards”, il riconoscimento internazionale assegnato dall’Ena European Nurserystock Association, associazione europea che riunisce tutte le realtà dedicate al vivaismo su vasta scala, col patrocinio del Parlamento Europeo.

Il premio inaugurato nel 2020, giunto alla seconda edizione quest’anno, premia il parco europeo che meglio interpreta il verde urbano, conciliando le esigenze dettate dalle sfide climatiche e di integrazione sociale, con i processi di rigenerazione urbana e urbanizzazione. "Con la nomination al Green Cities Award, il parco di CityLife è ora in gara con altre 12 tra le più virtuose soluzioni green urbane di altrettante città, una per ciascuno dei 13 Paesi europei partecipanti: oltre all’Italia, in gara vi sono Belgio Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Ungheria, Svezia", si legge in una nota.

I tredici progetti saranno valutati da una giuria internazionale di professionisti e sono già visionabili sul sito www.thegreencities.eu/award. Il premio verrà assegnato l’8 dicembre. Obiettivo dell’iniziativa è stimolare l’utilizzo del verde nello spazio pubblico fornendo idee innovative, informazioni basate sulla ricerca scientifica e competenze tecniche.

Il Parco di CityLife è stato scelto da Anve, Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, che rappresenta in Italia l’associazione europea ENA per il proprio carattere fortemente innovativo e attento all’integrazione dello sviluppo del verde all’interno del contesto urbano milanese. Secondo parco urbano più grande di Milano la cui riqualificazione ha interessato un’area di 173,00 mq, il parco milanese CityLife è stato selezionato quale esempio virtuoso di parco urbano contemporaneo. La nomination di CityLife arriva superata la selezione finale con altri parchi italiani candidati al premio considerati tra i migliori esempi di verde urbano in Italia: la biblioteca degli alberi a Milano e il Real Bosco di Capodimonte a Napoli.

I finalisti sono stati selezionati dai rappresentanti della giuria internazionale che per la prima volta vede un componente italiano, Novella Cappelletti, direttore della rivista specializzata internazionale Topscape Paysage, designata da Anve.