Giunta contraria ma passa la mozione per intitolare un parco a Leonardo Del Vecchio

La giunta di Milano non intende chiedere al prefetto una deroga per intitolare un luogo della città a Leonardo Del Vecchio, imprenditore e fondatore di Luxottica scomparso il 27 giugno, prima che siano trascorsi dieci anni dalla morte, come prevede la legge. Ma la mozione presentata in consiglio comunale da Samuele Piscina (Lega) è comunque passata con due voti di scarto, anche con l'appoggio di vari consiglieri di maggioranza, ed ora spetterà al sindaco darne seguito con la richiesta al prefetto.

L'idea iniziale era quella di intitolare a Del Vecchio il parchetto di Baggio, tra via Rismondi, via Pistoia e via Anselmo da Baggio, nel quartiere dove l'imprenditore aveva vissuto gli anni dell'infanzia prima di diventare un 'Martinitt'. In alternativa, Rosario Pantaleo (Pd) aveva proposto il futuro parco di piazza d'Armi, in via delle Forze Armate. Alla fine si è arrivati a una 'mediazione' e, nel testo finale, si parlava genericamente di "un luogo significativo della città".

L'assessora Gaia Romani ha espresso in aula il parere contrario della giunta, spiegando che, da qualche tempo, l'amministrazione ha deciso di non chiedere più deroghe per nessuno riguardo ai dieci anni dalla morte. Tuttavia alcuni consiglieri di maggioranza hanno comunque votato a favore della mozione: tra questi, Rosario Pantaleo e Alessandro Giungi (Pd) e i consiglieri della Lista Sala. Alla fine la mozione è passata e ora la 'palla' va al sindaco.

"Ringrazio l'aula per aver votato la mia mozione volta a intitolare un luogo simbolico della città a Leonardo Del Vecchio, superando ogni ideologia di partito", dichiara Piscina: "Rimarco la volontà della Lega di ricordare colui che rappresenta un vero esempio per i milanesi e che tanto ha dato alla nostra città, superando i vincoli di una norma arcaica, il regio decreto, che impedirebbe l’intitolazione prima che vengano trascorsi i dieci anni dalla morte, come peraltro già avvenuto in passato in diverse occasioni".