Esselunga rifarà il parchetto davanti a San Vittore

Durante i giorni della design week è diventato un hot spot con tanto di installazioni (realizzate con materiali di recupero), una volta terminata la settimana del Fuorisalone il pacchetto di via Bandello verrà rimesso a nuovo da Esselunga. Letteralmente.

La società della famiglia Caprotti, infatti, ha reso noto di aver stretto un accordo con l'assessorato verde e ambiente del comune di Milano e al termine della design week avvierà un'opera di ri-nobilitazione dell’area attraverso la riqualificazione di tutto il verde per restituire ai milanesi uno spazio nascosto e in parte dimenticato in una delle zone più storiche di Milano. Una sorta di regalo alla città e non è il primo dato che la società realizza e gestisce aree verdi nei luoghi che ospitano i suoi negozi e si occupa della manutenzione di giardini pubblici comunali e della riqualificazione di aree incolte nei territori dove è presente.

Anche l'installazione per la design week, comunque, è stata realizzata grazie a Esselunga. L'opera si intitola "Gentle touch of re-Waste" ed è una collettiva di design pubblico e urbano dedicato al verde con la curatela di Rossana Orlandi e la direzione dell’architetto Lucio Micheletti.

"Anche quest’anno abbiamo scelto di far parte della design week insieme a Rossana Orlandi - Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga -. Dopo aver realizzato nella scorsa edizione il re-Food Market, un’installazione che riproduceva uno dei nostri supermercati in chiave sostenibile per celebrare l’economia circolare, quest’anno abbiamo voluto valorizzare un’area poco utilizzata che in questi giorni sarà allestita con opere di design e che successivamente vorremmo restituire ai milanesi come spazio pubblico vivibile abbellito e arricchito di verde".