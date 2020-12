Parchi gioco senza barriere architettoniche: ne arrivano altri cinque in provincia di Milano

Cinque nuovi parchi giochi senza nessuna barriera architettonica. Sono quelli che sono stati progettati nei comuni di Albairate, Casarile, Cornaredo, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino e che hanno partecipato al bando della Regione. Strutture che, nei prossimi mesi, potrebbero diventare realtà."I parchi gioco inclusivi - sottolinea l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini - sono il luogo naturale in cui i bambini, attraverso il gioco, creano relazioni e realizzano inclusione, indipendentemente dalle loro abilità".

"Siamo molto soddisfatti di come abbiano risposto i comuni e il territorio a questo bando. Attendo con fiducia nei prossimi mesi la presentazione di nuovi progetti da poter valutare e finanziare", prosegue Bolognini, ricordando che per presentare in Regione la domanda di contributo c'è tempo sino al 21 marzo 2021. "La risposta del territorio è stata importante - chiarisce -, soprattutto se si pensa che nella sperimentazione della misura effettuata nel precedente biennio erano stati finanziati nel complesso 83 progetti".

Il bando, aperto fino al 21 marzo salvo esaurimento delle risorse, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto ai progetti approvati. Questi coprono fino a un massimo del 95% delle spese. È previsto un limite di 30.000 euro per Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane fino a 30.000 abitanti. Stesso limite per Enti regionali come Aler (Aziende lombarde di edilizia residenziale), Asst (Aziende sociosanitarie territoriali) ed Enti parco di Regione Lombardia.

In totale sono 93 i progetti per la realizzazione che sono stati presentati alla Regione, i fondi a disposizione sono sette milioni di euro.