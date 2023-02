Un parco per ricordare i collettivi omosessuali e transessuali

Uno spazio della città di Milano intitolato a quei collettivi che negli anni 70 si battevano per i diritti Lgbtq+. L'area davanti al Lido di Milano potrebbe presto cambiare nome in loro onore. Una proposta nata da due consiglieri comunali del Municipio 7 e che è stata discussa in commissione al Comune di Milano. L'area da intitolare ai collettivi omosessuali milanesi è quella situata davanti al Lido in piazzale Lotto, anche a ricordo della manifestazione di protesta di molte attiviste transgender del 1980, la cosiddetta 'rivolta delle piscine'.

In quella occasione, il 4 luglio 1980, alcune donne trans manifestarono nella piscina pubblica del Lido mostrandosi a seno nudo "contro uno Stato che le considerava a torto uomini, arrivò la polizia e le allontanò ma quella protesta diede il via ad altre proteste in tutta Italia fino a ottenere la legge 164 dell'82 che riconobbe il diritto all'esistenza dei transgender", come ha ricordato in commissione la consigliera comunale del Pd, Monica Romano. L'idea, come spiegato in commissione, è anche quella di riqualificare l'area verde davanti al Lido per l'intitolazione e di posizionare due panchine, una arcobaleno e una dedicata alle persone transgender.

Questa intitolazione secondo la consigliera comunale del Pd, Diana De Marchi, "è un segno che Milano, città dei diritti, può e deve dare". Una proposta raccolta con favore dall'Arcigay: "Milano è una città che ha molto da raccontare sulla lotta per i diritti Lgbtq+ e l' intitolazione di un luogo significherebbe valorizzare questa storia e il percorso della città - ha commentato la presidente di Arcigay Milano, Alice Redaelli -. La nostra città merita un luogo che celebra questa storia".