L'enorme parco storico che rinasce grazie alla Statale

Uno dei più importanti storici in Europa diventerà ancora più bello grazie anche grazie all'Università degli studi di Milano. Grazie ai fondi del Pnrr è iniziato il progetto di restauro conservativo di un'area di 50 ettari del parco di Monza.

Il piano di restuaro del parco storico

Dopo più di trent’anni dall’ultimo intervento di recupero e restauro, l’università Statale di Milano, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, sarà protagonista del progetto di restauro e della valorizzazione del parco di Monza, attraverso 2 milioni di euro del Pnnr.

I lavori riguarderanno circa 50 ettari nella zona sud-est del parco, compresi fra il muro di cinta, il fiume Lambro e viale Cavriga, nonché la Cascina Pariana. Quest’ultima, attualmente in stato di degrado, conosciuta anche come Cascina Isolina e realizzata nella seconda metà del XIX secolo come fienile e postazione per l’allevamento della selvaggina presente nel parco, verrà restaurata, in accordo con le indicazioni della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Monza-Brianza e tenendo in considerazione la stratificazione dei diversi elementi costruttivi che la compongono.

Più nel dettaglio, a essere riqualificati, recuperati e restaurati saranno i viali alberati che si snodano dal rondò del cedro e da quello degli ippocastani e l’inserimento lungo la cinta di 20 macchie di vegetazione arbustiva autoctona per incrementare la biodiversità dell’area, anche grazie all’istallazione di casette rifugio per volatili e impollinatori. Inoltre, pur restando il più possibile fedeli al disegno originale, l’utilizzo di pavimentazioni drenanti consentirà di rendere il parco fruibile da tutti e più resistente agli eventi atmosferici.

Il progetto includerà anche una fase di ascolto e partecipazione della cittadinanza: nella prima settimana di marzo il progetto vedrà il coinvolgimento delle associazioni che operano all’interno del parco di Monza al fine di individuare quali siano i gruppi di frequentatori abituali, capire come viene percepita l’area allo stato attuale e quali siano le aspettative. "Trasformare il progetto da semplice recupero ordinario a un vero e proprio campo sperimentale in cui il pubblico è parte attiva della sua progettazione, è ciò che rende consapevoli di quanto importante sia il Parco per Monza per i suoi cittadini", afferma Giuseppe Distefano, direttore generale del Consorzio per la Villa Reale e Parco di Monza.