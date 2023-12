Dopo 10 anni sarà completato un parco di Milano

Attrezzature per fare sport, ma anche un'area gioco per bambini e nuovo verde. Dopo 10 anni sarà finalmente terminato il parco di via Segantini a Milano (zona Navigli). L'area sarà terminata grazia a uno stanziamento di 1,5 milioni di euro (di cui 500mila programma sperimentale "Dateci spazio" del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). La squadra di Beppe Sala, più nel dettaglio, ha fatto sapere che entro la fine dell'anno approverà il progetto esecutivo.

Diverse le opere previste. In prima battuta verranno completate le aree gioco, concepite per essere inclusive e adatte alle diverse fasce di età in modo da accompagnare bambini e bambine nella crescita, dai primi anni sino all’adolescenza e oltre. Sarà realizzata un’area sosta ‘running’ ombreggiata, attrezzata con fontanella e tavoli da pic-nic e destinata ad essere punto di partenza o arrivo per i fruitori del circuito di 1 km.

Verranno migliorati o realizzati ex novo alcuni punti di accesso, passaggio e sosta: il percorso pedonale di accesso da viale Liguria, quello tra l’area ‘running’ e viale dei Tigli, l’accesso principale da piazza Belfanti. Saranno completate le fasce verdi intorno ai giardini condivisi mettendo a dimora specie botaniche edibili, tintorie e adatte agli insetti. Grazie a un intervento di pulizia e riordino del boschetto di bambù, si darà vita a un sentiero didattico a memoria del preesistente Sieroterapico, tipico giardino storico del primo ‘900.

Nel complesso del parco si provvederà alla posa di nuovi alberi, alla sostituzione degli arredi danneggiati, al rispristino della pavimentazione in calcestre, alla sistemazione della fascia lungo la roggia Boniforti.

"Questo parco è nato sulle tracce della storia - spiega l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Qui, alla fine dell’Ottocento, venne fondato l’istituto Sieroterapico Milanese destinato alla ricerca e alla produzione dei vaccini. Dal punto di vista della memoria della città, ha quindi un valore enorme. Inoltre il suo progetto, che ha più di dieci anni, rappresenta uno dei primi veri esempi di partecipazione e collaborazione tra Amministrazione e cittadini, associazioni e realtà scolastiche, che hanno immaginato questa area verde come un luogo di inclusione, fruizione collettiva, orti condivisi, connessione tra quartieri. Ecco perché sono particolarmente felice di poter portare avanti e terminare il parco dopo tanti anni di attesa".