La parete verde e il bosco: come cambiano due depositi di Atm

Una parete verde e un bosco urbano: così cambieranno due depositi cittadini di Atm, l'azienda che gestisce i trasporti a Milano, in base ad altrettanti progetti di sostenibilità ambientale che si inseriscono nel più ampio programma 'full electric', ovvero investimenti sulla flotta elettrica di bus.

La parete verde

Il primo progetto prevede di realizzare una parete verde di 350 metri quadrati sull'intera facciata del deposito di autobus in via Giambellino, con il coinvolgimento del quartiere e il co-finanziamento del Comune di Milano nell'ambito del bando BE2 e del progetto europeo H2020 Clever Cities. I lavori inizieranno nella primavera del 2022. Come risultato, la temperatura dell'aria dell'edificio diminuirà fino a 4,5 gradi con un risparmio energetico fino al 40% per il raffrescamento e di circa il 5% per il riscaldamento dello stabile. La parete sarà dotata di impianti totalmente automatizzati di irrigazioni e fertilizzazione, e di rilevatori per misurare l’assorbimento del pm10.

Il bosco

Il secondo progetto prevede invece un bosco di 330 alberi nella sede di San Donato Milanese, di cui 30 ad alto fusto (all'ingresso della struttura aziendale) e 300 forestali in un'area adiacente al deposito dei treni della linea gialla (M3). La piantumazione è già stata effettuata nei giorni scorsi e l'area complessiva interessata è grande circa 1.700 metri quadrati. Realizzato insieme a Rete Clima, a ciclo completo, il bosco avrà assorbito circa 38 mila chilogrammi di anidride carbonica.

Foto - dipendenti Atm piantano gli alberi a San Donato

Flotta elettrica

Il progetto 'full electric' ha l'obiettivo di rinnovare completamente l’intero parco dei 1.200 mezzi entro il 2030. Questo si tradurrà in una riduzione del consumo di gasolio di 30 milioni di litri all’anno e nell’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica pari a 75 mila tonnellate annue. Oggi sono in servizio 170 bus elettrici su dieci linee, con altri 75 bus in arrivo nel 2022.