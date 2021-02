Milano, cancellata la scritta "Parini antifascista" davanti alla scuola

Non si ferma il tira e molla tra Palazzo Marino e alcuni ragazzi del collettivo "Rebelde" del Parini: è stata cancellata la scritta "Parini antifascista" che lo scorso 27 gennaio era stata tracciata davanti alla scuola di via Goito. Nella mattinata di lunedì 22 febbraio alcuni dipendenti del comune hanno steso una mano di bitume nero sull'asfalto.

Scritta davanti al Parini: i precedenti e le multe

Non è la prima volta. A dicembre alcuni giovani del liceo avevano tracciato la scritta davanti all’istituto scolastico. In quel caso erano stati fermati, identificati e sanzionati dagli agenti della Digos di Milano mentre i tecnici dell’Amsa erano intervenuti per cancellarla.

La scritta era già stata cancellata nell’aprile del 2018 quando il comune aveva steso una “mano” di asfalto nero poiché i caratteri rosa (abusivi) erano stati giudicati troppo appariscenti.